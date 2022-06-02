Задета табуированная тема. Психолог рассказала, почему скандал с «ЛГБТ-танцем» в лицее так взбудоражил общество

Скандал с «ЛГБТ-танцем» в лицее №12 Екатеринбурга вызвал настоящий раскол не только в родительской среде, но и в обществе в целом. Как мы уже писали, соцсети и форумы взрываются от комментариев, люди разделились на два лагеря – консерваторов и либералов – и неистово доказывают свою правоту. Мы попросили семейного психолога и психоаналитика Веру Золотых объяснить – почему именно эта история вызвала такую бурную реакцию? Оказывается, причина не только в упоминании ЛГБТ. Приводим ответ специалиста в авторской колонке.

«Также, как и у многих других резонансных событий, факторов привлечения такого количества внимания могло быть несколько, а скорее всего это их совокупность. Совпало многое – настроение масс на фоне последних событий в стране, большой эмоциональный накал в обществе, где любое событие воспринимается личностно и сложно сохранить нейтралитет, участие в этом событии медийных фигур, плюс задеты интересы нескольких сообществ, к которым люди могут принадлежать, например, как горожане, как субъекты образовательного процесса данной школы, как сторонники или противники ЛГБТ-движения.

Эти ситуации, как правило, включают у нас психологические защиты, требующие видеть мир только с одной стороны, либо «черным», либо «белым» и в качестве облегчения переживаний обязательное присоединение к одному из лагерей, разделяя при этом чувства любви и ненависти к тем, кто «за» или «против».

Кроме того, каждый родитель испытывает тревогу за то, кем будет его ребенок. Часто дети становятся нашим нарциссическим расширением, когда все, что делает ребенок воспринимается нами, как наша собственная часть. Страх, что мой сын/дочь будет «не той ориентации» может бессознательно спровоцировать большое количество собственных проекций, а следовательно, включить защитные механизмы в отношении своих детей даже там, где, казалось бы, имела место просто чья-то шутка.

Да и в целом секс – это табуированная тема и там, где она всплывает на поверхность, например, в качестве демонстрации сексуализированного поведения, пусть даже это только контекст, может актуализировать в массах моральные установки и запреты, чтобы не дай Бог, что-нибудь этакое не прорвалось. И нам в этот момент становится не смешно, потому что мы воспринимаем это событие, как угрозу нашей идентичности и самоидентичности наших детей.

Плюс человек, как активный участник какого-либо сообщества может откликаться на призыв «наших бьют!», а значит мне непременно надо встать на его защиту, ну или присоединиться к другому полюсу, более деструктивному, например, к тем, кто воспользовавшись ситуацией, занимаются травлей».

Напомним, скандал вокруг лицея № 12 в Екатеринбурге разразился после того, как журналист Владимир Соловьев опубликовал видео: на кадрах подростки в шортах и розовых футболках исполняют разные движения, явно пародируя современных поп-звезд, а затем снимают футболки. Соловьев назвал происходящее «ЛГБТ-танцем». После скандала министр образования Свердловской области предложил уволить директора лицея № 12 Любовь Кулеву – педагога с 50-летним стажем и большим числом наград, в том числе от областных властей. Но губернатор Евгений Куйвашев вступился за директора и за детей, призвав никого не увольнять: «Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе, такие «пародии» мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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