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Пятница, 17 июня 2022, 13:45 мск

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Минкультуры выделит деньги на русские театры за рубежом

Министерство культуры расширит финансирование русских театров, работающих за границей. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

«Это наши очаги культуры, годами эти люди в разных странах играли на нашем языке, ставя нашу классику. Нам, конечно, очень важно их поддерживать, мы начинаем отдельно финансировать постановки в русских театрах, давать возможность расширить репертуар», – рассказала министр в беседе с РИА «Новости» в кулуарах ПМЭФ.

В Минкультуры считают развитие русских театров за рубежом важным направлением. В настоящее время в странах СНГ работает 51 русский театр, куда коллективы из России должны приезжать на гастроли.

«Это невероятно «заряженное» профессиональное сообщество на то, чтобы больше ездить, больше выступать, больше встречаться», – подчеркнула Любимова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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