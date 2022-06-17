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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 17 июня 2022, 15:16 мск

Новости Культура

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Украина потеряла право на проведение «Евровидения-2023»

Европейской Вещательный Союз (EBU) намерен провести конкурс «Евровидение-2023» в Великобритании. Победившую в этом году Украину лишили права организовать мероприятие на своей территории.

Организаторы перенесли конкурс в страну артиста, занявшего второе место.

«В соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с Bеликобританией о возможности проведения песенного конкурса «Евровидение-2023» в Соединенном Королевстве», – цитируют сообщение «Известия».

В конкурсе 2022 года первое место получила украинская группа Kalush Orchestra. За украинцев отдали 631 голос, за занявших второе место артистов из Великобритании – 466 голосов. В нарушение правил конкурса Kalush Orchestra выступила со сцены с политическими высказываниями в конце своего номера. Но группу не дисквалифицировали.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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