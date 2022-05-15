Украинская группа победила на «Евровидении-2022» в Италии

Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем песенного конкурса «Евровидение-2022». Трансляция мероприятия прошла на YouTube.

Kalush Orchestra была основана в 2019 году. Группа работает в жанре фолка и хип-хопа. Украинский коллектив был фаворитом песенного соревнования и победил с большим отрывом, набрав 631 голос. Великобритания с результатом 466 голосов вышла на второе место. Третье досталось Испании. Представители Италии – дуэт Мамуда и Бланко – заняли шестую строчку.

Стоит отметить, что это уже третья победа Украины на «Евровидении». В 2004 году в Турции первое место заняла певица Руслана с песней Wild Dances, а в 2016 победила Джамала с композицией «1944».

Несмотря на то, что организаторы конкурса запретили Kalush Orchestra использовать в своем выступлении политический подтекст, группа выступила с политическими высказываниями в конце своего номера прямо со сцены.

Организатор состязания, Европейский вещательный союз (ЕВС), не стал дисквалифицировать коллектив. «Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления Kalush Orchestra и других артистов в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический», – заявили в ЕВС.

Россия и Белоруссия не принимали участия в международном песенном конкурсе.

Турин, Зоя Осколкова

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