Умер создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман

Аниматор Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года. О смерти классика советской анимации сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Леонида Ароновича Шварцмана не стало», – приводит его слова ТАСС.

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске, при рождении получил имя Израиль. Сменил его возрасте 40 лет.

В 1951 году Шварцман окончил в Москве художественный факультет ВГИК. В 1948 году, будучи студентом третьего курса ВГИКа, начал работать ассистентом режиссера на «Союзмультфильме». Проработал на студии более 50 лет, до 2001 года.

Шварцман создал облик Чебурашки. В качестве художника-постановщика работал над мультфильмами «Золотая антилопа», «Котенок по имени Гав», «Снежная королева», «38 попугаев» и других.

Москва, Наталья Рязанова

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