Российские кинотеатры нашли способ обойти запрет на показ голливудских фильмов

Российские кинотеатры будут показывать голливудские премьеры не как самостоятельные ленты, а в качестве дополнительного видеоматериала вместе с отечественными фильмами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали агентству в одной из сетей кинотеатров, в рамках кинопродукта зрителям будет показан российский фильм, а после небольшого перерыва – видеоматериал. При этом никакой ответственности за показ кинолент студий, которые решили приостановить деятельность в России, они не понесут. Дело в том, что видеоматериалы не требуют прокатного удостоверения.

В то же время, если зарубежные компании вернутся и захотят оплаты, сеть готова продолжить работу в рамках прежних договоренностей.

Таким образом, игроки кинорынка хотят привлечь внимание министерства культуры «для разработки мер поддержки кинотеатров по выходу из создавшейся ситуации», а также повысить доход российского кино, для того чтобы российские продюсеры смогли реинвестировать средства в российское производство и таким образом «спасти кинотеатры».

Москва, Зоя Осколкова

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