Ирландские истории: Пермь готовится принять 5-й Международный фестиваль Мартина МакДонаха

Первая неделя октября в Перми вновь станет настоящим подарком ценителям тонкой ироничной драматургии ирландского мастера сцены Мартина МакДонаха. К 22 странам-участницам предыдущих театральных форумов и 77 показам собственных версий пьес МакДонаха присоединятся новые творческие команды.

Создатель фестиваля – художественный руководитель Пермского театра «У Моста» Сергей Федотов уверен, что искусство даже в напряженной международной обстановке продолжает объединять народы и культуры. Известно, что у российских театров начинают возникать сложности с продлением разрешений на постановки зарубежных авторов, но фестиваля 2022 года эта проблема не коснется.

В числе участников фестиваля МХТ им. А.П. Чехова, который привезёт спектакль по последней пьесе МакДонаха «Очень-очень-очень тёмная материя». Новокузнецкий драматический театр представит чёрную комедию «Палачи». Театр «Кот» из Воронежа подготовил постановку «Человек-подушка».

Также запланированы постановки Акмолинского областного драматического театра и Русского театра драмы им. М. Горького акимата города Нур-Султан. В числе зарубежных участников также два театра из Беларуси: Минский областной драматический театр и Республиканский театр белорусской драматургии.

Традиционно в программе фестиваля запланированы мастер-классы режиссёров и лекции театральных критиков. Любой зритель сможет принять участие в обсуждении спектаклей и дискуссиях о современном театре.

Вместе с тем гостей фестиваля снова ждут традиционные «Парад рыжих», ирландские танцевальные вечера, а также «горячие ирландские денёчки» в местных пабах.

Пятый Международный фестиваль пройдет с 1 по 7 октября при поддержке Министерства культуры Пермского края и Департамента культуры и молодёжной политики администрации города Перми.

Подробности в группе фестиваля в соцсети «Вконтакте» >>>

Пермь, Екатерина Попова

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