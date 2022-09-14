Фестиваль МакДонаха приготовил несколько театральных сюрпризов

Пятый Международный фестиваль Мартина МакДонаха, который пройдет в Перми с 1 по 7 октября, подарит своим зрителям несколько премьерных спектаклей. Сюрпризы подготовили пермский театр «У Моста», МХТ им. Чехова и Новосибирский областной театр кукол.

Свои постановки знаменитый театр «У Моста» показывает вне фестивальной программы, но это настоящий подарок для зрителя. Начнется V МакДонахФест новой постановкой театра «У Моста» – спектаклем Сергея Федотова «Ирландский герой – гордость Запада». Эта древнеирландская комедия по пьесе ирландского драматурга Джона Синга весьма необычна, но те, кто видел постановки по пьесам Мартина МакДонаха, легко узнают в новых героях хорошо знакомые черты. Ирландский черный юмор, ирландские крепкие напитки и ирландские национальные танцы – все присутствует в этой комедии. И, разумеется, зрителя ждет абсолютно непредсказуемый финал.

Фото пресс-службы фестиваля Мартина МакДонаха

В программе фестиваля также заявлена постановка МХТ им. Чехова по последней пьесе МакДонаха – «Очень-очень-очень темная материя», которая станет первой в России. Спектакль создан молодым режиссером Евгением Закировым (он же и автор перевода пьесы) в рамках «Лаборатории режиссерских дебютов» – совместного проекта МХТ и фестиваля «Уроки режиссуры» Биеннале театрального искусства. Жанр спектакля определен как «нереальный замес».

Вместе с тем впервые на фестивале языком МакДонаха будут говорить куклы. Новосибирский областной театр кукол привезет свою «Королеву красоты из Линейна». Это первый в мире кукольный спектакль по пьесе МакДонаха, который стал открытием новой грани драматургии МакДонаха и уже получил несколько наград на различных фестивалях. Эта «Королева», поставленная в жанре split-драма-фарс разрывает в клочья все милые стереотипы, связанные именно с кукольным театром.

Комментируя предстоящий фестиваль, его создатель и вдохновитель – художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов отметил, что в нынешнее время «среди вихря политических изменений и проблем сохранять творческое благоразумие».

Фото пресс-службы фестиваля Мартина МакДонаха

«Мы здесь, в Перми, создаем и сохраняем всеми силами островок спокойствия и взаимопроникновения культур, выступая против нарочитой отмены какой бы то ни было из них. Ведь главная культура – это культура чувствования и взаимопонимания, культура быть человеком. Именно театр, а на нашем фестивале – именно театр Мартина МакДонаха и его пронзительные тексты – помогают человеку понять и себя, и другого, и то, как прожить жизнь, не потеряв умения любить. Наш островок ирландских страстей – не только про Ирландию, он о каждом из нас, о том, какие мы люди, как теряем или сохраняем в себе человеческое, – отметил Федотов.

Международный фестиваль Мартина МакДонаха – один из немногих театральных форумов, где зрители и все желающие могут участвовать в обсуждениях, мастер-классах и встречах с труппами театров. Традиционно перед фестивалем пройдет Парад рыжих.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться здесь >>>

Пермь, Светлана Антонова

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