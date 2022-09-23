Пятый фестиваль МакДонаха вновь готовится удивлять

Ценителей ироничной и удивительной драматургии Мартина МакДонаха ждут невероятные открытия на Пятом Международном фестивале его имени, который пройдет в Перми с 1 по 7 октября. Как отмечают организаторы театрального форума, зрители смогут увидеть разные и необычные трактовки произведений знаменитого ирландца.

В частности, пьеса «Калека с острова Инишмаан» от Республиканского театра белорусской драматургии совсем не похож не привычные постановки в стиле беспросветной драмы-трагедии. Даже жанр гости фестиваля определили как трагикомедию: в ней действительно много смешного… Получился светлый спектакль про то, что наши поступки не всегда могут раскрыть богатство нашего внутреннего мира. Про ощущение своей внутренней красоты, даже если внешне ты выглядишь совершенно не так. Про невероятную силу духа в искалеченном теле. Про беспросветную жизнь, которая все равно имеет право на существование, даже если от нее хочется убежать без оглядки.

Совсем иной «Билли с острова Инишмаан» от Кинешемского драматического театра им. А.Н. Островского. Режиссер-постановщик Вахтанг Харчилава минимальными средствами создал мир уединенного острова, где все друг друга знают, и люди вынуждены соответствовать укоренившемуся образу. При этом каждый мечтает вырваться из скучной обыденности в огромный интересный мир. Для зрителя крохотный островок, расположенный рядом с Ирландией, становится символическим воплощением любого небольшого поселения. Тем более, что название Инишмаан очень созвучно с именем города – будем считать, что Билли на этот раз из Кинешмана.

Самая неразгаданная до сих пор для многих пьеса МакДонаха – «Человек-подушка» также будет представлена в разных версиях – от театра «Кот» из Воронежа и Государственного академического русского театр драмы им. М.Горького из Казахстана.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться здесь >>>

Пермь, Екатерина Попова

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