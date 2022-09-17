Умер режиссер Игорь Масленников, снявший культовые фильмы о Шерлоке Холмсе

Кинорежиссер, народный артист РСФСР Игорь Масленников скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Игорь Масленников – создатель культового советского сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», трилогии «Зимняя вишня» и ленты «Пиковая дама». Также среди его самых известных фильмов «Гонщики» и «Ярославна, королева Франции».

Оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин назвал причину кончины режиссера. «Ему 91 год почти… От старости человек ушел просто, и все», – сказал он РИА «Новости».

Похоронами будет заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга, где жил Масленников.

Москва, Наталья Петрова

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