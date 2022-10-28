В России резко подскочил спрос на билеты в театры

В августе-сентябре в России наблюдается резкий рост продаж билетов в театры. По словам экспертов, это объясняется дефицитом зрелищных мероприятий. Однако сохранить спрос вряд ли удастся из-за снижения покупательской способности.

Продажи билетов в российские театры в августе-сентябре 2022 года, на старте осеннего театрального сезона, выросли на 40% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, пишет РБК. Точное число проданных билетов не приводится, но известно, что речь идет о «сотнях тысяч» в месяц.

Спрос растет не только на театральные спектакли, но и на мюзиклы. По данным агрегаторов, количество проданных на них билетов в августе и сентябре по всей России выросло на 14%, в Москве – на 6%. В октябре 2022 года положительный тренд продаж на спектакли сохраняется относительно аналогичного месяца 2019 и 2021 годов.

По мнению экспертов, в первую очередь свою роль сыграл конец пандемии. Большинство театров смогли обеспечить стабильность творческого процесса во многом благодаря государственной поддержке. Кроме того, с начала 2022 года «резко сократилось предложение в сегменте зрелищных мероприятий, организованных частным сектором, – оно обвалилось по сравнению с 2019-м чуть ли не вдвое».

В то же время дальнейшую динамику по продажам билетов в театры сейчас сложно предугадать, но маловероятно, что рост продолжится. Это определяется как снижением покупательной способности населения, так и ощутимым сокращением количества востребованных исполнителей.

Москва, Зоя Осколкова

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