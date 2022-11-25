Рынок самиздата в России оценили в 4 млрд рублей

В России растет популярность самиздата. Авторы сами публикуют свои произведения в интернете. По итогам 2022 года на них придется 15% от книжного рынка в штуках. При этом у самиздата есть потенциал монетизации.

Продажи самиздата на книжном рынке России по результатам текущего года могут достигнуть 3-4 млрд рублей. Об этом рассказал РБК президент одной из крупнейших российских издательских групп «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Через четыре-пять лет этот сегмент, по его прогнозам, вырастет до 10 млрд рублей.

Сейчас доля самиздата составляет около 10-15% от общего количества продаваемой в России литературы. При этом в деньгах этот показатель еще ниже – 3-4%. Такая разница связана с тем, что в сегменте самиздата уровень цен значительно ниже, а многие книги и вовсе предоставляются для чтения бесплатно.

Параллельно с ростом спроса на самиздат впервые нулевую динамику показал рынок цифровых книг, отмечает Новиков. Объем продаж в этом сегменте остался на уровне прошлого года – 11 млрд рублей. Доля цифровых книг сейчас составляет 15% от рынка коммерческих книг (исключая учебники). На отсутствие роста повлияло перекрытие каналов маркетинга и продвижения, а также отключение платежных сетей, что затронуло около 50% покупателей цифровой книги.

Москва, Зоя Осколкова

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