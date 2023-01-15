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Воскресенье, 15 января 2023, 15:27 мск

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Умер актер Вахтанг Кикабидзе

Актер, сценарист, режиссер, автор и исполнитель песен Вахтанг Кикабидзе умер на 85-м году жизни, сообщил грузинский телеканал «Мтавари Архи».

В последние годы артист был серьезно болен. Он скончался в больнице, уточил его продюсер Рати Абзианидзе.

«Уже много лет у него были проблемы со здоровьем. Это большая потеря для всех», – цитирует продюсера РИА Новости.

Гражданскую панихиду планируется провести 19 января.

Больше всего Кикабидзе известен по главным ролям в фильмах «Мимино», «Не горюй!» Георгия Данелии. Знаковой в его карьере стала роль в фильме «Мелодии Верийского квартала».

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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