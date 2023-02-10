В России лишь один поддержанный Фондом кино фильм окупился в 2022 году

В 2022 году в России вышло 26 фильмов, поддержанных Фондом кино. И только одна лента окупилась в прокате. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Коммерчески успешными в мировой практике считаются фильмы, которые собирают в прокате хотя бы в два раза больше производственного бюджета. В России в прошлом году это стала комедия Александра Фомина «Молодой человек» с Павлом Табаковым, Даней Поперечным и Данилой Козловским в главных ролях. При бюджете в 64,8 млн рублей, картина заработала в прокате 192,2 млн рублей.

Еще пять фильмов отбили деньги, затраченные на их производство, но окупиться с учетом распределения части средств сетям кинотеатров не смогли. Это «Финник» (сборы – 442,7 млн рублей при бюджете в 325,2 млн рублей), «Сердце Пармы» (сборы – 932,1 млн рублей при бюджете в 714,4 млн рублей), «Три кота и море приключений» (сборы – 138 млн рублей при бюджете в 93 млн рублей), «Чук и Гек. Большое приключение» (сборы – 248,4 млн рублей при бюджете в 200,2 млн рублей) и «Любовники» (сборы 170,9 млн рублей при бюджете 93 млн рублей).

По словам экспертов, у картин, поддерживаемых Фондом кино, не стоит задачи окупиться. Зачастую низкие сборы большинства российских фильмов (95-98% картин) объясняются отсутствием должной рекламы. Переломить ситуацию с низкой окупаемостью фильмов, снятых с госучастием, может, по мнению специалистов, только изменение самой системы распределения субсидий и отказ от так называемого списка лидеров киноиндустрии, в который входят компании, получающие приоритетную поддержку.

Москва, Зоя Осколкова

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