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Четверг, 30 марта 2023, 16:07 мск

Новости Культура

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Тарантино дописал сценарий к своему последнему фильму

Фото: Reuters

Режиссер Квентин Тарантино закончил сценарий для своего десятого фильма, которым намерен завершить карьеру. Рабочее название картины – «Кинокритик», передает AFP.

«Я закончил сценарий того, что станет моим последним фильмом. Полагаю, что мы, вероятно, снимем его осенью», – подтвердил Тарантино.

Он подчеркнул, что не будет посвящать картину конкретному человеку, опровергая слухи, что сюжет построен вокруг американской журналистки Полин Кейл. История будет происходить в атмосфере конца 1970-х годов в Лос-Анджелесе.

Летом 2021 года Квентин Тарантино пообещал уйти из кино после съемок своего десятого фильма. Он признался, что хотел бы снять ремейк своего полнометражного дебюта «Бешеные псы».

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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