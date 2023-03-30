Тарантино дописал сценарий к своему последнему фильму

Режиссер Квентин Тарантино закончил сценарий для своего десятого фильма, которым намерен завершить карьеру. Рабочее название картины – «Кинокритик», передает AFP.

«Я закончил сценарий того, что станет моим последним фильмом. Полагаю, что мы, вероятно, снимем его осенью», – подтвердил Тарантино.

Он подчеркнул, что не будет посвящать картину конкретному человеку, опровергая слухи, что сюжет построен вокруг американской журналистки Полин Кейл. История будет происходить в атмосфере конца 1970-х годов в Лос-Анджелесе.

Летом 2021 года Квентин Тарантино пообещал уйти из кино после съемок своего десятого фильма. Он признался, что хотел бы снять ремейк своего полнометражного дебюта «Бешеные псы».

Москва, Наталья Рязанова

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