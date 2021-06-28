Десятый фильм будет последним в карьере Квентина Тарантино

Голливудский режиссер Квентин Тарантино заявил, что уйдет из кино после съемок своего десятого фильма. Об этом режиссер рассказал во время вечернего шоу Real Time with Bill Maher.
Тарантино не уточнил, о чем будет его последняя картина. Он признался, что хотел бы снять ремейк своего полнометражного дебюта «Бешеные псы». Впрочем, режиссер тут же подчеркнул, что это пока лишь задумка.
58-летний кинематографист отметил, что «режиссеры лучше не становятся» со временем, а его карьера была длительной и все идеи полностью реализовались.
Ранее Квентин Тарантино говорил, что хотел бы снять продолжение дилогии «Убить Билла». При этом режиссер даже допустил, что главную роль вновь сыграет Ума Турман.
Лос-Анджелес, Зоя Осколкова
Лос-Анджелес. Другие новости 28.06.21
Губернатор Шумков рассказал о восстановлении сгоревшего храма в Чимеево. / Архивы «Нового Дня». Стена Цоя возмутила художников. / Карнавал на сап-бордах, фестиваль йоги и концерты музыкантов «Ночи музыки» – Weekend (18+). Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube