Тарантино объяснил, почему был холостяком до 55 лет

Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале свою новую картину «Однажды... в Голливуде». Во время пресс-конференции режиссер рассказал, почему впервые сочетался браком только в 55 лет.

«Я женился полгода назад. Моя жена сидит перед вами. Раньше жениться не планировал, но теперь понимаю, почему – я просто ждал идеальную женщину», – заявил Тарантино. В марте этого года режиссеру исполнилось 56 лет.

События в фильме «Однажды... в Голливуде» разворачиваются в 1969 году. Главные герои ленты – известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, роли которых исполняют Леонардо ДиКаприо и Бред Питт. Зрители в Каннах встретили новую картину Тарантино продолжительными овациями.

Квентин Тарантино сыграл свадьбу с 35-летней израильской моделью и певицей Даниэлой Пик 28 ноября 2018 года. Торжественная церемония, на которой присутствовали в числе прочих голливудские звезды, прошла в Лос-Анджелесе.

Канны, Служба информации РИА «Новый День»

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