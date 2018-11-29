российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 29 ноября 2018, 12:35 мск

Новости Бульварное чтиво

Режиссер Квентино Тарантино впервые связал себя узами брака

Фото: www.instagram.com/redcarpetmood/

55-летний режиссер Квентин Тарантино перестал быть холостяком. Об этом сообщает журнал People.

Тарантино сыграл свадьбу с 35-летней израильской моделью и певицей Даниэлой Пик. Торжественная церемония, на которой присутствовали в числе прочих голливудские звезды, прошла в Лос-Анджелесе 28 ноября.

Квентин Тарантино впервые женился

Тарантино и Пик познакомились в 2009 году во время промотура к фильму «Бесславные ублюдки». Для режиссера это первый брак.

Бракосочетание Квентино Тарантино

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 29.11.18

Еще пять женщин обвинили в домогательствах режиссера Люка Бессона. / Краснодарский суд отменил арест рэпера Хаски. / В Ирландии женщины митингуют в нижнем белье против изнасилований. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Бульварное чтиво, В мире, Культура,

Новости партнеров