Режиссер Квентино Тарантино впервые связал себя узами брака

55-летний режиссер Квентин Тарантино перестал быть холостяком. Об этом сообщает журнал People.

Тарантино сыграл свадьбу с 35-летней израильской моделью и певицей Даниэлой Пик. Торжественная церемония, на которой присутствовали в числе прочих голливудские звезды, прошла в Лос-Анджелесе 28 ноября.

Тарантино и Пик познакомились в 2009 году во время промотура к фильму «Бесславные ублюдки». Для режиссера это первый брак.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 29.11.18

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