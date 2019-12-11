Тарантино хочет снять продолжение культового фильма «Убить Билла»

Квентин Тарантино признался, что хотел бы снять продолжение дилогии «Убить Билла». Режиссер допустил, что главную роль вновь сыграет Ума Турман.

Своими планами Тарантино поделился на радиошоу Andy Cohen Live. По его словам, Невеста заслуживает чего-то большего, чем «какое-нибудь нелепое приключение».

«Это целое дело – разработать концепцию того, что именно произошло с Невестой с тех пор... Невеста долго и упорно сражалась. На этот раз у меня есть идея, осуществить которую, быть может, будет действительно интересно», – рассказал режиссер.

Он отметил, что Ума Турман находится в великолепной форме и вполне может принять участие в новой картине. Впрочем, поклонникам творчества Тарантино стоит запастись терпением, заняться съемками он собирается не ранее чем через три года.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 11.12.19

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