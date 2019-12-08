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Воскресенье, 8 декабря 2019, 15:27 мск

Новости Культура

Американские кинокритики назвали лучший фильм года

Национальный совет кинокритиков США (The National Board of Review of Motion Pictures) назвал лучшим фильмом уходящего года драму «Ирландец» Мартина Скорсезе. За лучший адаптированный сценарий к «Ирландцу» премии удостоен Стивен Заиллян, который ранее был лауреатом «Оскара» за «Список Шиндлера».

Скорсезе и исполнители главных ролей в фильме: Аль Пачино (Джимми Хоффа) и Роберт де Ниро (Фрэнк Ширан) отмечены премией NBR Icon Award, передает «Интерфакс».

Как заявила президент NBR Энни Шульхоф, «гангстерская эпопея Мартина Скорсезе – это глубокий, трогательный фильм», который «представляет лучшее, что может быть в кино».

Лучшим режиссером признан Квентин Тарантино, снявший «Однажды в... Голливуде», а сыгравший там каскадера Клиффа Бута – Брэд Питт назван лучшим актером второго плана.

Актером года выбран Адам Сэндлер за роль в триллере «Неограненные драгоценности» братьев Джошуа и Бена Сафди, которые номинированы на премию за «Лучший оригинальный сценарий».

Лучшей актрисой названа Рене Зеллвегер, сыгравшая певицу Джуди Гарленд в биографической драме «Джуди». Приз за женскую роль второго плана получили Кэти Бэйтс в ленте Клинта Иствуда «Ричард Джуэлл».

Лучшим мультфильмом 2019 года кинокритики выбрали «Как приручить дракона-3», а лучшим фильмом на иностранном языке – «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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