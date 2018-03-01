Брэд Питт сыграет дублера Ди Каприо в фильме Тарантино вместо Тома Круза

Культовый голливудский режиссер Квентин Тарантино принял решение, что в его девятом фильме, который представят зрителям под названием «Однажды в Голливуде», вместо Тома Круза сыграет Брэд Питт, сообщает Deadline.

Отмечается, что ранее роль дублера героя Леонардо Ди Каприо была вакантна. Постановщик рассматривал кандидатуры сразу двух актеров – Тома Круза и Брэда Питта, выбрав в итоге звезду «Бойцовского клуба» и «Большого куша».

По словам самого Тарантино, над сценарием «Однажды в Голливуде», недвусмысленно отсылающим к названиям «Однажды в Америке» и «Однажды на Диком Западе» Серджио Леоне, он трудился около пяти лет.

Как пишет «РГ», по замыслу Тарантино, некогда популярный актер Рик Далтон (Ди Каприо), звезда ныне закрытого телевизионного шоу решил вернуть былую известность. Для этого он стал сниматься в набирающих просмотры спагетти-вестернах. Дело осложняется тем, что образом решает действовать его дублер Клифф Бут (Питт). Однако будущее актеров разбивается вдребезги, когда «Семья» Мэнсона убивает беременную Шэрон Тейт, жену Романа Полански, чьим соседом оказывается как раз Далтон.

Отмечается, что одной из главных кандидаток на роль Шэрон Тейт является Марго Робби, уже высказывавшая ранее желание поработать с мэтром. Также в актерском составе заявлен Аль Пачино и не исключено появление старого друга Тарантино Сэмюэла Л. Джексона. Помимо этого, продолжаются поиски польского актера на роль режиссера Романа Полански.

К съемкам планируется приступить в ближайшее время, а выйдет новая картина 9 августа 2019 года.

Голливуд, Иван Гридин

Голливуд. Другие новости 01.03.18

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