В Египте на Netflix подали в суд из-за темнокожей Клеопатры

Египтянин подал в суд на видеоплатформу Netflix за выбор темнокожей актрисы на роль Клеопатры в документальном фильме. Истец заявил о «вопиющем попрании истории Египта», пишет портал Huanqiu.com.

Адвокат Махмуд Семари также обратился в прокуратуру и потребовал сурового наказания для съемочной группы проекта и всей видеоплатформы за вопиющее неуважение к истории Египта. Юрист сослался на заключение экс-министра древностей Египта Захи Хавасса.

Специалист напомнил, что Клеопатра была гречанкой и не могла быть темнокожей. Хавасс заявил, что Netflix создает неразбериху и распространяет ложную информацию, будто «египетская цивилизация произошла от чернокожих людей».

Первый же трейлер документального фильма о египетской царице, которую сыграла британская актриса Адель Джеймс, вызвал возмущение в Греции и Египте. Пользователи поставили более 70 тыс. подписей под петицией против показа фильма в нынешнем виде.

Видеоплатформа Netflix оказалась ответчиком по иску на 60 млн рублей. Россияне подали в суд за уход с российского рынка и нарушение прав пользователей.

Каир, Наталья Рязанова

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