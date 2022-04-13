Россияне решили отсудить у Netflix 60 млн рублей

Россияне подали в суд на стриминговый сервис Netflix за уход с российского рынка. Юристы от имени российских пользователей потребовали у компании 60 млн рублей.

Документы поданы в Хамовнический районный суд Москвы юристами адвокатского бюро «Чернышев, Лукоянов и партнеры». Они считают, что американский сервис нарушил права пользователей односторонним отказом предоставлять услуги.

«Договор с подписчиками сервиса является публичным и не предусматривает возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств. Нарушение прав потребителей очевидно», – пояснил адвокат Константин Лукоянов в беседе с ТАСС.

Netflix объявил об уходе с российского рынка в начале марта на фоне военной операции России в Донбассе и принятия антироссийских санкций. Россияне не смогли пользоваться платформой несмотря на оплаченную подписку и не имели возможности продлить подписку на услуги сервиса.

Как сообщал «Новый День», ушедшие с российского рынка компании лишили россиян миллиардов рублей, потраченные на подарочные карты. Иностранные бренды приостановили деятельность в начале марта, на пике продаж карт и сертификатов в качестве подарков на 23 февраля и 8 марта. Многие россияне не успели реализовать сертификаты, подаренные им на Новый год.

Москва, Наталья Рязанова