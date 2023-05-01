Названа болезнь, погубившая модельера Вячеслава Зайцева

У модельера Вячеслава Зайцева, о смерти которого стало известно вчера вечером, была язва желудка. Это заболевание спровоцировало кровотечение в желудочно-кишечном тракте, с которым дизайнер попал в одну из подмосковных больниц. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на информированный источник.

Спустя несколько часов после того, как Зайцева госпитализировали в одну, он скончался в реанимации.

Советский и российский модельер, народный художник России Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни. Смерть знаменитого дизайнера подтвердили в его Доме моды и в Российской академии художеств. О дате и месте похорон информации пока нет.

По данным СМИ, Зайцев с 2016 года страдал от болезни Паркинсона и перенес два инсульта.

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 1962 году он окончил Московский текстильный институт и получил диплом художника-модельера. В 1982 года в Москве открылся его Дом моды.

Зайцев стал первым советским модельером, который получил право показа своих коллекций на неделях высокой моды в Париже. Показы его моделей также проходили в США, Германии, Италии, Японии. На Западе Зайцева считали лидером советской моды. Представители прессы называли модельера «Красным Диором». Изюминкой работ Зайцева всегда был русский стиль. В одном из своих последних интервью кутюрье говорил, что его Дом моды остался единственным в России, который сохраняет народное искусство и народные традиции.

Москва, Наталья Петрова

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