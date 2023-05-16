В Туле открылся Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова, посвящённый 80-летию победы в Курской битве. В программу мероприятия включили не только картины о Великой Отечественной войне, но и о СВО. На кинофестивале будет представлена военная драма «Лучшие в аду» Евгения Пригожина, она стала первой художественной лентой, снятой на полях недавних сражений.

Организаторы собираются вручить 12 «Золотых мечей» – именно так выглядит приз Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова. Церемония награждения пройдёт 20 мая, а до тех пор зрителям и членам жюри предстоит оценить десять картин из разных стран. Первый меч, кстати, уже вручили – его за большой вклад в развитие военного кино получил заслуженный артист России Сергей Маховиков.

В программу фестиваля попала сербская «Буря», посвящённая гражданской войне сербов против боснийских мусульман, которую развязали при деятельном участии США. А китайская «Кровная клятва» повествует об отряде рабоче-крестьянской армии, сражающейся против чанкайшистов. Красноармейцам придётся нелегко выходить из окружения в разгар гражданской войны 1936 года. Но куда больше на конкурсе лент о советской Красной Армии – тут и «Нюрнберг» Николая Лебедева, совсем недавно шумевший в кинотеатрах, и пока мало кем виденная «321-я Сибирская. Братья», в которой горстка сибиряков останавливает элитные части Вермахта, двигающиеся к Сталинграду. В общем легенда советского кинематографа Юрий Озеров, в честь которого и создано это биеннале, был бы доволен. Тем более что XXI фестиваль посвятили 80-летию Курской битвы.

Часть конкурсных работ, кстати, посвящены не событиям прошлого века, а самым что ни на есть современным историям. «Золотая бронза» Игоря Копылова раскрывает судьбы реальных людей, переживших ужасающий теракт 2004 года в Беслане. А «Лучшие в аду» Евгения Пригожина и вовсе сделаны по горячим следам: картина рассказывает о бойцах ЧВК «Вагнер», сражающихся на специальной военной операции. Её даже снимали на территории, совсем недавно освобождённой от украинских националистов, и та злободневность, что насыщает каждый кадр, потрясла даже умудрённого подобными лентами президента Международного фестиваля военного кино им. Ю.Озерова Олега Урюмцева.

– Ну и, конечно, «Лучшие в аду». Это совершенно новый жанр, который создала команда Евгения Пригожина. Он как Озеров! Настолько точен каждый представленный им факт, – отметил Олег Урюмцев. И сразу же выступил в защиту создателей, отметя любую критику в адрес этой картины. – Просто наше население все время сидит в гаджетах и слаще жареной морковки ничего не знает. А если поставить его на передовой, и где-нибудь в двухстах метрах вдруг разорвется снаряд, – вот тогда они поймут, что это такое. Это люди, вылупившиеся из яйца. Которые ничего не видели и не слышали, даже если им уже по 30 и по 40 лет. Мы воспитали поколение бизнесменов, которое кроме денег ничего не интересует! Только сегодня разговаривал на эту тему с Андреем Клинцевичем. Он говорит, что, когда смотришь такие фильмы, – ощущение, что находишься на месте событий. А Пригожин всегда там. Для него это никакое не откровение.

Кадр из кинофильма «Лучшие в аду»

Тема Донбасса в Туле раскрывается и в документальной хронике «Восемь долгих лет», автор которого корреспондент телеканала RT Дональд Кортер так описал необходимость картины:

– Видим цель этого фильма, показать западной аудитории, почему Россия начала СВО. Потому что многие думают, что Россия нападала на Украину без причин. А мы знаем, что это не так. Эта информация в нашем фильме тоже.

Тульский фестиваль помимо самого конкурса предполагает кинопоказы, творческие встречи и выступления артистов. Завершится праздник 20 мая церемонией награждения в Городском концертном зале.

Тула, Екатерина Попова

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