В Институте культуры им. Л.Н. Толстого в городе Богота (Колумбия) покажут российскую драму «Ржев». Некоммерческий показ фильма на патриотическую тематику состоится 20 мая. Киноленту выпустили четыре года назад к 75-летию Победы. За прошедшее время она успела полюбиться зрителям во всем мире, а также получить награды на кинофестивалях.

В старейшем центре по распространению русского языка и искусства в Колумбии состоится показ патриотического фильма от российской киностудии Aurum Production. Премьера «Ржева» прошла в 2019 году, художественный фильм впервые за много лет коснулся тематики кровопролитных боев на Ржевско-Вяземском выступе времен Великой Отечественной войны.

Известно, что основой для сюжета киноленты стала повесть «Искупить кровью» фронтовика Вячеслава Кондратьева, написанная уже в послевоенное время. В наши дни внимание общественности на произведение обратил петербургский предприниматель Евгений Пригожин. На страницах повести, написанной по воспоминаниям Кондратьева, упомянут ротный Евгений Ильич, который оказался дедом бизнесмена. Из книги его образ попал в фильм. Также по рассказам съемочной группы, актеры вложили в свои роли истории своих героических предков.

«Ржев» показывает один день из боевых будней красноармейцев. По сей день точно неизвестно, сколько солдат и офицеров пало под Ржевом. Фильм напоминает зрителю, почему эти бои вошли в историю как одни из самых кровопролитных. Упомянутая в сюжете деревня Овсянниково после Великой Отечественной войны перестала существовать, но имена героев, защищавших родную землю, сохранены благодаря неравнодушным потомкам.

Фильм «Ржев» уже перевели на разные языки. Ко Дню Победы в этом году его показали в Берлине. Также драму неоднократно представляли на различных кинофестивалях. Так, у «Ржева» есть награда фестиваля российского кино и культуры «SOL Russian Film Festival», ежегодно проходящего в Испании.

В текущем месяце киноленту посмотрят в Колумбии. Также, 27 мая в Институте культуры им. Л.Н. Толстого покажут еще один патриотический фильм от той же киностудии. Драма «Солнцепёк» Евгения Пригожина рассказывает о событиях на Донбассе, произошедших в 2014 году. Фильм выпущен в 2021 году, о нем высказываются как о фильме-предчувствии, предвосхитившем обострение ситуации.

Институт культуры им. Л.Н. Толстого появился в Боготе в 1944 году. На сегодня это старейший в государстве центр российской культуры, в 2014 году он отметил свое 70-летие. Учреждение находится в здании – памятнике архитектуры, оно занимается культурным обменом и популяризацией русского языка.

Москва, Светлана Антонова

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