Кино о настоящем: фильм Евгения Пригожина «Лучшие в аду» получил «Золотой меч» за «новаторство в киноиндустрии» на международном кинофестивале

Накануне, 20 мая, в Туле состоялось торжественное закрытие XXI Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н.Озерова. В этом году фестиваль был приурочен к 80-летию Курской битвы. Статуэтки «Золотой меч», хрустальный приз имени Николая Олялина, специальный приз имени Евгения Родионова, приз Российского Союза ветеранов, а также дипломы фестиваля получили многие начинающие и выдающиеся актеры, режиссеры и деятели киноотрасли. Фильм основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «Лучшие в аду» был награжден за новаторский подход к созданию кино.

Фото Дмитрия Мурашева

Все документальные и художественные фильмы, вошедшие в программу фестиваля, так или иначе затрагивали тему войны. Например, картина «Сталин – не Гитлер» Игоря Прокопенко говорит о том, что между двумя историческими фигурами мировой величины нельзя ставить знак равенства, хотя по прошествии лет и при молчаливом согласии многих эту ужасную ошибку начали совершать все чаще. Фильм «Плакать нельзя» режиссера Натальи Назаровой рассказывает о шокирующей войне за ребенка в отдельно взятой семье, которая столкнулась с ювенальной юстицией в Скандинавии. А картина «Лучшие в аду», снятая режиссером Андреем Батовым по сценарию Антона Зимина и Алексея Нагина (штурмовик ЧВК «Вагнер», героически погиб при защите интересов России), дает зрителю исчерпывающее представление о том, как выглядит современный бой, препарируя его до доли секунды.

Фото Дмитрия Мурашева

С самого начала драма «Лучшие в аду» выбивалась из ряда других военных фильмов, балансируя на стыке реальности, документального и игрового кино. Это первый художественный фильм, снятый о событиях СВО. В основе его сюжета лежит история о противостоянии двух групп бойцов, одна из которых – ЧВК «Вагнер». Использование настоящего вооружения, хорошая актерская игра, помноженная на опыт профессиональных бойцов и консультантов, помогли фильму добиться признания у миллионов зрителей. И президент кинофестиваля Олег Урюмцев в очередной раз подчеркнул, что авторам фильма «Лучшие в аду» удалось создать совершенно новый жанр.

«Золотой меч» за всю команду фильма приехали получать актеры Дмитрий Мурашев и Георгий Маришин, сыгравшие в экшене бойцов с позывными Буран и Ранг. Свою речь актеры начали с поздравления со взятием Бахмута, что вызвало бурные овации в зале. После они отметили, что в настоящее время военные фильмы, фильмы о СВО необходимы как никогда ранее.

– Я родился в Советском Союзе, в Ленинграде, и Жора тоже. И для нас фильмы Юрия Николаевича Озерова, фронтовика, прошедшего всю войну, – это неотъемлемая часть воспитания любого нормального мальчишки. Фильм «Освобождение» я посмотрел на 9 мая в 80-е годы, а затем пересматривал раз двадцать точно. И я считаю, что очень важно говорить о войне, очень важно снимать хорошие фильмы о войне для того, чтобы она никогда не повторялась. Мир вашему дому, будьте счастливы и спасибо! – поблагодарил Дмитрий Мурашев организаторов, участников и гостей кинофестиваля.

– О том, что сейчас происходит, надо рассказывать и показывать. К сожалению, у нас в стране многие до сих не хотят замечать происходящего. Там, на СВО, ребята гибнут, совершают героические поступки, а в стране продолжается «веселуха», якобы все хорошо. Есть, конечно, люди, которые помогают ребятам, в том числе возят им гуманитарную помощь. Работают заводы. Но, к сожалению, очень-очень много людей до сих пор не поняли, для чего нужна СВО. Я хотел сказать, что мы обязательно победим, победа неизбежна, – считает Георгий Маришин.

Похожего мнения придерживается и актер театра и кино Игорь Петренко, который был удостоен на фестивале специального хрустального приза имени Николая Олялина «За актерское мастерство».

Фото Дмитрия Мурашева

– События, которые происходят сегодня, как набат ударили и все стали задумываться: куда летим, о чем думаем, о чем мечтаем. Очень важно и ценно, что художники начали говорить об этом в кино и доносить смысл происходящего до людей. Спасибо всем большое, кто тратит на это время, а кто-то и отдает за это свою жизнь. Много ребят гибнет и получает травмы, но, самое главное, эта работа ведется. Я знаю, что выпускается ряд очень интересных картин, которые мы все будем ждать. Хочется всем пожелать вдохновения, сил, терпения и, конечно же, скорейшей всем победы, победы в головах. И тогда все будет хорошо, – отметил актер Игорь Петренко.

Георгиевская лента на груди членов китайской делегации не осталась незамеченной участниками кинофестиваля. Фото Дмитрия Мурашева

На закрытии фестиваля также прозвучали любимые военные песни и стихи о войне в исполнении артистов. Жители Тулы смогли получить автографы и сфотографироваться с любимыми актерами, а некоторые даже просили их записать видеопослания со словами поддержки, адресованные тем, кто сейчас находится на передовой. Память о погибших в СВО почтили минутой молчания.

Тула, Екатерина Попова

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