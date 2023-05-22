«Лучших в аду» Евгения Пригожина наградили за новаторство на Международном кинофестивале

В Туле завершился XXI Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова, посвященный 80-летию Курской битвы. За неделю зрители увидели 80 фильмов из России, Китая, Сербии и Казахстана: художественные и документальные картины, детско-юношеское кино, и даже сериалы, а объединила их тема любви к Родине.

Гран-при достался фильму «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева о судебном процессе над нацистскими преступниками. Хрустальным призом были отмечены «Девять героев» Владимира Шуванникова и «Сталин – не Гитлер» Игоря Прокопенко. Первый повествует о подвиге советской разведгруппы при освобождении Крыма в апреле 1944 года, второй – документальный, снятый известным журналистом и телеведущим, о том, почему нельзя уравнивать эти две исторические личности.

За новаторский подход к созданию кино наградили военную драму «Лучшие в аду», выпущенную при поддержке создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Примечательно, что фильм о «музыкантах» был снят в прошлом году вблизи линии фронта в Попасной. А свою главную пока награду получил 20 мая, в день взятия «вагнеровцами» Артемовска (Бахмута). Эта лента, снятая на стыке художественного и документального кино, увидела свет прошлой осенью. Все два часа, которые она идет, зритель погружен в бой, максимально приближенный к реальности. Это не случайно, ведь сценарий к фильму написал один из командиров ЧВК «Вагнер» Алексей Нагин, героически погибший незадолго до премьеры. Как рассказывали создатели фильма, Нагин реконструировал один из реальных боев, в котором участвовал, так что зрители вполне могут составить представление о том, как сегодня ведутся боевые действия, и какой ценой бойцам достается каждый отвоеванный метр.

Кадр из фильма «Лучшие в аду»

По сюжету друг другу противостоят две группы бойцов «белые» и «желтые». Цель «вагнеровцев» – занять высотку, где находится враг. По воспоминаниям актера Георгия Маришина, сыгравшего пулемётчика с позывным Ранг, приходилось жить и сниматься под бомбежками, и даже стрелять из настоящих пулеметов боевыми патронами. Конечно, перед этим актеров готовили опытные инструкторы, прошедшие боевые действия. Добавляет картине реализма и участие реальной военной техники от РСЗО до истребителей и танков, а также качественные спецэффекты, ничуть не уступающие голливудским.

Но главное – это смыслы. Перед зрителем разворачивается противостояние культурно похожих друг на друга людей, из-за чего складывается представление, что это один и тот же народ. Правда, причины начала кровопролития создатели фильма оставляют за кадром.

Как заявил Георгий Маришин, который вместе с другим актером Дмитрием Мурашевым приехал в Тулу получать награду «Золотой меч», зрителю необходимо рассказывать о том, что происходит и зачем нужна СВО, ведь множество бойцов, подобно героям «Лучших в аду», совершают героические поступки и гибнут каждый день. Об уникальности этого фильма не раз говорили критики и общественные деятели, отмечая как зрелищность, которая непременно захватит молодежь, так и глубокий патриотический посыл, который затем заставит ее задуматься о происходящем.

Интерес к боевику уже в первую неделю после выхода проявили зрители самых разных возрастов, несмотря на ограничение 18+, так что уже спустя месяц количество просмотров перевалило за сотню миллионов. И по сей день фильм продолжает оказывать влияние на зрителя, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы со словами поддержки в адрес ЧВК «Вагнер» и съемочной команды.

Что касается прочих фильмов, представленных на фестивале, награды также получили «Севастопольские трагедии», «Крым, умытый кровью», «Плакать нельзя», «Золотая бронза», сериал «Позывной «Журавли» спецпроект «Мы живы» ведущей Первого канала Марьяны Наумовой. Специальный приз жюри вручили китайскому фильму «Кровная клятва», а спецприз губернатора Алексея Дюмина – Солбону Лэгденову за ленту «321-я сибирская. Братья».

Тула, Светлана Антонова

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