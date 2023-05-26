Актеры фильма «Лучшие в аду» Евгения Пригожина поделились впечатлениями о тульском музее оружия

Дмитрий Мурашев и Георгий Маришин, сыгравшие в военной драме «Лучшие в аду» бойцов с позывными Буран и Ранг, стали гостями Международного фестиваля военного кино им. Ю.Н. Озерова, а после мероприятия ознакомились с достопримечательностями Тулы. Герои российского боевика побывали в Тульском государственном музее оружия. Во время посещения музея они поделились опытом съемок в киноленте Евгения Пригожина и рассказали о новинках вооружения, показанных в киноленте.

Как известно, Тула – это не только оружейная столица России, но и город, который никому и никогда не сдавался. Здесь расположен Тульский государственный музей оружия, который в текущем году отпразднует свое 150-летие. В экспозиции учреждения представлены уникальные исторические образцы вооружения, произведенного в России, а также огнестрельное и холодное оружие со всего мира. Есть там и знаменитый на весь мир автомат Калашникова.

Фото Сергея Шаромыгина

«Музей затрагивает несколько эпох российской истории. Некоторые более-менее современные образцы, безусловно, особенно те, что были выпущены после 1990 года, в музее представлены, а также макеты современных разработок. Но современного вооружения, которое сейчас используется, в музее нет», – отметил Дмитрий Мурашев, сыгравший Бурана.

Поклонникам известно, что сам основатель ЧВК «Вагнер» и создатель фильма Евгений Пригожин назвал «Лучшие в аду» учебным пособием по ведению современного боя. В написании его сценария участвовал опытный штурмовик Алексей Нагин. В прошлом году он погиб на фронте, за заслуги удостоен звания Героя России. Также съемки шли в районе боевых действий. Со съемочной группой работали опытные бойцы. Так что актеры смогли проникнуться атмосферой опасности и пообщаться с «оркестрантами».

Фото Сергея Шаромыгина

«Посмотреть фильм будет полезно всем, чтобы иметь представление о том, что происходит на СВО. В фильме штурмовая работа показана близко к реальности. Показана слаженная работа всех подразделений от штурмовиков, артиллерии, РСЗО, радиолокационных средств до штурмовой авиации», – рассказывает Георгий Маришин, исполнивший роль пулеметчика Ранга.

Помимо слаженной работы в киноленте также представлена самая современная боевая техника. Даже танк в экшене отработал правдоподобно, потому что он был настоящим и стрелял боевыми снарядами. Неудивительно, что художественный фильм позволяет получить обширные знания по современному бою.

Необычный подход к подаче сюжета был отмечен на фестивале военного кино им. Ю.Н. Озерова. Фильм «Лучшие в аду» получил статуэтку «Золотой меч» за новаторство в кинематографе. Напомним, что премьера первого фильма о СВО состоялась осенью прошлого года в социальной сети ЯRUS. Число просмотров поста с ним перевалило за миллион, он стал самым посещаемым и обсуждаемым на платформе. Кроме российских зрителей, боевик «Лучшие в аду» могут увидеть и зарубежные киноманы: киноленту перевели на английский и французский языки.

Тула, Екатерина Попова

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