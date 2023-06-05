В России резко сократились тиражи издаваемых книг и брошюр

В России в первом квартале 2023 года резко сократились тиражи издаваемых книг и брошюр. Об этом сообщили в Российской книжной палате. По словам экспертов, среди причин – подорожание расходных материалов и уменьшение числа лицензий зарубежных авторов.

Как следует из данных Российской книжной палаты (РКП) по выпуску книг и брошюр, которые представили 2 июня на отраслевой встрече «Книжная отрасль в России: время консолидации», в январе-марте тиражи упали на 23%, до 69 млн экземпляров. Количество наименований за период также снизилось на 13%, до 26 тысяч единиц, пишет «Коммерсант».

«Общий тираж книг и брошюр в переплете упал на 31%, до 23 млн экземпляров, число наименований – на 12%, до 9,5 тысячи. Пострадали и переиздания: их тираж уменьшился на 28%, до 19 млн экземпляров. Количество наименований в сегменте снизилось почти на 23%, до чуть менее до 3,4 тысячи единиц», – говорится в статье.

Как уточнили в РКП, тиражи книг падают несколько лет. Выпуск зависит от спроса и возможностей издателей. Тенденцию подтверждают и издатели комиксов.

Из-за конфликта на Украине целый ряд зарубежных авторов приостановили работу с российскими издательствами. Кроме того, возник острый дефицит кадров в секторе книжной полиграфии, серьезные проблемы с мелованной бумагой, расходниками, техникой и запчастями к ней из-за санкций. Ситуацию усугубили устаревшее оборудование и отсутствие инвестиций.

Москва, Зоя Осколкова

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