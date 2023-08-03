Народная артистка Ирина Мирошниченко умерла в реанимации

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась в четверг, 3 августа, на 82-м году жизни. Об этом сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

30 июля актриса была госпитализирована в одну из московских клиник с тяжелой формой гриппа, ею сразу поместили в реанимацию. По данным СМИ, заболевание повлекло осложнение на сердце, у нее произошла остановка сердце, но медики смогли восстановить сердцебиение. Сегодня Мирошниченко умерла, не приходя в сознание.

По данным телеграм-канала Mash, предварительно, причиной смерти артистки стала полиорганная недостаточность вследствие септического шока.

Организацию похорон возьмет на себя МХАТ. В театре пообещали сообщить о дате и месте церемонии прощания и захоронения.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле, в 1965 году окончила Школу-студию МХАТ. На ее счету десятки ролей в театре и кино. Она снялась в таких фильмах, как «Андрей Рублев», «Дядя Ваня», «Пришел солдат с фронта», «Вам и не снилось…», «Рыжий, честный, влюбленный», «Зимняя вишня».

Москва, Наталья Петрова

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