Церемонию вручения «Оскара» перенесли из-за забастовок сценаристов и актеров

Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли из-за забастовок в Голливуде. Об этом сообщает Vanity Fair.

Мероприятие было назначено на 18 ноября 2023 года. Однако американская Академия кинематографических искусств и наук решила перенести церемонию на 9 января 2024 года.

Дело в том, что забастовка актеров и сценаристов не позволяет им участвовать в продвижении своих работ. По условиям стачки работники не могут заниматься какой-либо рекламной деятельностью.

Забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино (SAG-AFTRA) длится на протяжении двух месяцев. Участники акции требуют увеличения зарплат, компенсации переработок и ограничения использования искусственного интеллекта при создании картин.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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