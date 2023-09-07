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Четверг, 7 сентября 2023, 09:51 мск

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Церемонию вручения «Оскара» перенесли из-за забастовок сценаристов и актеров

Фото: oscars.org

Церемонию вручения премии «Оскар» перенесли из-за забастовок в Голливуде. Об этом сообщает Vanity Fair.

Мероприятие было назначено на 18 ноября 2023 года. Однако американская Академия кинематографических искусств и наук решила перенести церемонию на 9 января 2024 года.

Дело в том, что забастовка актеров и сценаристов не позволяет им участвовать в продвижении своих работ. По условиям стачки работники не могут заниматься какой-либо рекламной деятельностью.

Забастовка Американской федерации актеров телевидения и кино (SAG-AFTRA) длится на протяжении двух месяцев. Участники акции требуют увеличения зарплат, компенсации переработок и ограничения использования искусственного интеллекта при создании картин.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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