Париж прекратил культурное сотрудничество с рядом африканских стран

Директиву с требованием прервать проекты с участием деятелей из Мали, Нигера и Буркина-Фасо разослала Генеральная дирекция по вопросам культуры (DRAC) при МИД Франции субсидируемым культурным площадкам, – сообщает в четверг, 14 сентября, французское издание Le Monde.

Издание со ссылкой на письмо, имеющееся в распоряжении редакции, пишет: «DRAC требует незамедлительно прекратить реализацию всех совместных проектов с выходцами из трех африканских государств. Согласно инструкции министерства Европы и международных отношений, культурные площадки должны прервать любое сотрудничество с Мали, Нигером и Буркина-Фасо до нового распоряжения».

«Все проекты, которые ведутся подведомственными МИД сценами и центрами драматического и хореографического искусства с организациями или выходцами из трех государств, должны быть безотлагательно и безо всяких исключений прекращены. Всякая финансовая поддержка также должна быть прекращена, в том числе, посредством французских ассоциаций. Никаких приглашений выходцам этих стран не должно быть направлено. С сегодняшнего дня Франция более не выдает визы гражданам этих трех стран, без исключений, до нового распоряжения», – цитирует Le Monde письмо из французского МИДа.

В публикации издания также говорится, что «министерство культуры Франции сообщило, что МИД подобные инструкции разослал во все министерства для распространения в подведомственных им учреждениях».

Париж, Иван Бабурин

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