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Франция до конца 2023 года выведет свои войска из Нигера

Фото: пресс-служба Кремля

Франция до конца года выведет войска из Нигера и отзовет своего посла. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

«Мы прекращаем наше военное сотрудничество в Нигере. Солдаты, дислоцированные там, также вернутся до конца года», – заявил глава государства. Макрон добавил, что операция французских войск «Бархан», направленная против исламистских группировок в регионе Сахель, прошла успешно.

Президент подчеркнул, что вывод французских военных будет проведен организованным образом. В настоящее время в стране находятся около 1500 французских солдат.

В конце июля в Нигере произошел переворот. Военные заявили о свержении избранного президента страны Мохамеда Базума, призвали другие страны не вмешиваться в дела государства и закрыли границы. Западные страны и ООН осудили мятежников, а члены ЭКОВАС, в который входят 15 западноафриканских государств, заявили о готовности военного вмешательства в Нигер.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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