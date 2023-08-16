Военные Нигера погибли в засаде на границах с Мали и Буркина-Фасо

В результате нападения джихадистов у границ Нигера были убиты 17 военных. Об этом сообщает AFP со ссылкой на министерство обороны страны.

По данным оборонного ведомства, отряд вооруженных сил попал в засаду вблизи границ Нигера с Мали и Буркина-Фасо. Предположительно, ловушку вблизи города Кутугу организовали джихадисты.

В результате смертельные ранения получили 17 человек, еще 20 доставлены в больницу столицы Нигера Ниамей. Состояние шестерых пострадавших оценивается как тяжелое.

Ранее свергнутый президент Ухумуду Махамаду предупреждал, что из-за нестабильной ситуации в стране джихадисты могут расширить свое присутствие. При этом Нигер, по его словам, представляет собой «дамбу», которая защищает все страны Западной Африки от террористов.

Ниамей, Зоя Осколкова

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