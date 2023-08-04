Свергнутый лидер Нигера попросил США вернуть ему власть

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум призвал Вашингтон помочь ему вернуться к власти. Он обеспокоен, что весь регион может попасть под влияние России, а среди молодежи начнется антизападная пропаганда.

«В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить наш конституционный порядок. Нигерии никогда не забудет вашу поддержку в этот поворотный момент нашей истории», – написал Базум в колонке для Washington Post.

Он признал, что целью переворота была свобода страны от колониальных интересов западных стран. Военные склонны принять помощь от России и других стран, в стране может начаться «ненавистная антизападная идеологическая обработка» молодежи, предупредил Базум. Он уверен, что только Запад поможет Нигеру построить «более обнадеживающее будущее».

Франция и ФРГ приостановили финансовую помощь Нигеру после переворота. Свергнутый президент признал, что санкции уже привели к резкому подорожанию продуктов и перебоям с электричеством.

«Наши соседи по ЭКОВАС объявили о беспрецедентных санкциях, включая запрет на экспорт и импорт нефти и приостановку трансграничных финансовых операций. Цена на рис выросла на 40% с воскресенья по вторник, и некоторые районы начали сообщать о нехватке товаров и электричества. Иностранная помощь составляет 40% нашего бюджета, но она не будет доставлена, если переворот увенчается успехом», – пояснил Базум.

В ночь на 27 июля военные Нигера заявили о свержении избранного президента страны Мохамеда Базума и установлении новой власти. Они призвали другие страны не вмешиваться в дела государства и закрыли границы. Италия и ФРГ приостановили двусторониние отношения с африканским государством, а Франция и ФРГ приостановили транши из пакета бюджетной помощи.

Россия выступила за скорейшее восстановление законности в Нигере и призвала не допустить деградации обстановки внутри государства.

Ниамей, Наталья Рязанова

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