Нигер обвинил Францию в подготовке интервенции и перестал поставлять уран

Новые власти Нигера обвинили Францию и ее союзников в намерении освободить отстраненного от власти президента Мохамеда Базума с помощью военной операции. С 31 июля Нигер приостановил поставки урана и золота во Францию на фоне отказа Парижа и Берлина продолжать бюджетную поддержку африканской страны.

Официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман заявил, что экс-министр иностранных дел и сотрудничества Нигера Асуми Масуду «уполномочил Францию наносить удары по президентскому дворцу, чтобы освободить находящегося там президента Базума». Абдраман сослался на подписанный бывшим министром документ, но проверить его подлинность невозможно, пишет портал Lesahel.

По данным портала, Масуду объявил себя временно исполняющим обязанности премьер-министра Нигера. При этом, глава правительства страны Ухумуду Махамаду дал интервью телеканалу France 24 о ситуации в стране. Он отметил, что президент Базум «сохраняет присутствие духа» и «верит в хорошее развитие обстоятельств».

Испания объявила о приостановке двустороннего сотрудничества с Нигером, а ФРГ и Франция временно прекратили оказывать бюджетную поддержку африканскому государству. «Мы приостановили все прямые выплаты поддержки правительству Нигера», – сказал представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер.

Ответным решением новых властей Нигера стала приостановка экспорта урана и золота во Францию, передает BBC. Париж получал из североафриканской страны порядка 15-17% урана, используемого для производства электроэнергии.

Ни Франция, ни Германия пока не считают, что существует угроза их гражданам на территории Нигера, поэтому эвакуацию на родину не объявляли.

Напомним, 27 июля военные Нигера заявили о свержении избранного президента страны Мохамеда Базума. Причиной переворота назвали низкий уровень безопасности в стране, но фактически мятеж начался после объявления о планах отправить в отставку командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Военные объявили генерала новым главой государства.

Ниамей, Наталья Рязанова

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