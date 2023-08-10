Военные власти Нигера объявили о формировании правительства

Председатель Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. В кабмине утверждена 21 должность министра, которые заняли военные и гражданские лица, пишет портал ActuNiger.

Всего в правительство вошли 20 человек: глава кабмина Али Ламин Зейн также получил пост министра экономики и финансов. Один из лидеров НССР генерал-лейтенант Салифу Моди стал министром обороны. Пост министра иностранных дел, сотрудничества и дел нигерцев за рубежом отошел Бакари Яу Сангаре.

Абдурахман Тчиани уже встретился с премьер-министром Али Ламином Зейном. Новый глава кабмина поблагодарил Тчиани за доверие.

Советник отстраненного президента Нигера Мохамеда Базума по политическим вопросам Антинекар аль-Хасан предупредил, что вторжение вооруженных сил ЭКОВАС в Нигер может привести к войне на всем континенте. Ранее Буркина-Фасо и Мали заявили, что любое военное вмешательство в дела Нигера будут считать объявлением войны и им тоже.

Ниамей, Наталья Рязанова

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