На 95-м году жизни скончался поэт-песенник Николай Добронравов

Ушел из жизни поэт Николай Добронравов. Его песни исполняли самые известные артисты СССР, среди которых Людмила Зыкина и Иосиф Кобзон.

О смерти Добронравова сообщил певец Николай Басков. Поэт умер в возрасте 94 лет.

На стихи Николая Добронравова его супруга композитор Александра Пахмутова написала более 400 песен, которые завоевали особую популярность. Так композиция «До свидания, Москва» исполнялась на церемонии закрытия песня Олимпиады 1980 года. Среди самых известных произведений Добронравова – «Главное, ребята, сердцем не стареть!", «Трус не играет в хоккей», «Беловежская пуща», «Надежда», «Команда молодости нашей» и другие.

Его песни исполняли Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Николай Басков, Нонна Мордюкова, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Сергей Пенкин, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, ансамбли «Песняры» и «Самоцветы».

Николай Добронравов был лауреатом множества государственных премий в области литературы, искусства и архитектуры. Он также награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденами «За заслуги перед Отечеством» III и II степени.

Москва, Зоя Осколкова

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