Российский оскаровский комитет остановил свою деятельность

Продюсер Федор Попов сообщил о приостановке работы Российского оскаровского комитета, который ежегодно выдвигал отечественные фильмы на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

По его словам, он состоял в комиссии по выдвижению кинокартин на «Оскар», когда она работала. «Сейчас ее ряды сильно поредели, и ее деятельность остановилась», – цитирует Попова ТАСС.

Продюсер отметил, что в текущих обстоятельствах, когда «Россия обложена санкциями, а российская культура, спорт и не только подвергаются гонениям и запретам», выдвижение на премию американской киноакадемии «Оскар» выглядело бы «предельно неуместно».

Информацию о том, что в 2023 году Россия не будет выдвигать фильм на «Оскар», подтвердили два неназванных собеседника ТАСС, которые входили в комиссию.

Стоит отметить, что в июне российский режиссер Алексей Учитель выразил мнение, что в 2023 году Россия должна выдвинуть отечественный фильм на премию «Оскар», несмотря на отказ от этого решения в прошлом году. Он аргументировал свою позицию тем, что такое сотрудничество – «это не только политика, это искусство», и «люди, которые занимаются кино, не должны страдать от этого». Более того, указал Учитель, это помогает «понимать друг друга и налаживать отношения». По мнению режиссера, в России есть ленты, которые нужно выдвигать на премию в этом году.

Москва, Наталья Петрова

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