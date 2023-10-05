Нобелевскую премию по литературе присудили норвежцу Юну Фоссе

Нобелевской премии по литературе удостоился норвежский писатель Юн Фоссе. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

«Нобелевская премия по литературе за 2023 год присуждена норвежскому писателю Юну Фоссе за новаторские пьесы и прозу, которые озвучивают невыразимое», – говорится в сообщении.

Юн Фоссе написал первый роман в 1983 году, он также прославился как драматург. Фоссе является автором восьми романов и повестей, а также примерно двух десятков пьес, которые ставятся по всему миру. Лауреат многих норвежских и международных литературных премий.

В прошлом году премию по литературе присудили французской писательнице Анни Эрно. Награду она получила за «храбрость, с которой она описывает стыд, унижение, ревность или неумение распознать свое истинное «я», а также за простоту и ясность языка».

Стокгольм, Зоя Осколкова

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