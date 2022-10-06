Французская писательница удостоилась Нобелевской премии по литературе

Нобелевскую премию по литературе 2022 года присудили французской писательнице Анни Эрно. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Эрно получила премию за «храбрость, с которой она описывает стыд, унижение, ревность или неумение распознать свое истинное «я», а также за простоту и ясность языка».

«В своих работах Эрно последовательно и с разных точек зрения рассматривает жизнь, отмеченную сильными различиями в отношении пола, языка и класса. Ее путь к авторству был долгим и трудным», – отметили в комитете.

Стоит отметить, что писательница на протяжении последних лет неоднократно называлась среди наиболее вероятных кандидатов на премию.

«Нобелевская неделя» стартовала 3 октября, когда лауреатом премии по физиологии и медицине стал шведский биолог Сванте Паабо. Награду в области физики присудили Алену Аспе, Джону Клаузеру и Антону Цайлингеру. За достижения в области химии премии удостоились Каролин Бертоцци, Мортен Мелдал Барри Шарплесс. Нобелевскую премию мира присудят 7 октября, а 10 октября назовут обладателя награды в области экономических наук.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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