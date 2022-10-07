Нобелевской премии мира удостоились правозащитники из России, Украины и Белоруссии

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2022 году стали председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, правозащитная организация «Мемориал», признанная иноагентом и ликвидированная решением Верховного суда, а также украинский «Центр гражданских свобод». Получателей награды сегодня назвал Норвежский нобелевский комитет.

«Они приложили выдающиеся усилия в документировании военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью», – говорится в сообщении на сайте комитета.

В этом году на премию мира претендовали более 340 кандидатов, среди них были папа римский Франциск, экоактивистка Грета Тунберг, экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, НАТО, Black Lives Matter, Wikileaks и другие.

«Нобелевская неделя» стартовала 3 октября, когда лауреатом премии по физиологии и медицине стал шведский биолог Сванте Паабо. Награду в области физики присудили Алену Аспе, Джону Клаузеру и Антону Цайлингеру. За достижения в области химии премии удостоились Каролин Бертоцци, Мортен Мелдал Барри Шарплесс. Премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно.10 октября назовут обладателя награды в области экономических наук.

Осло, Зоя Осколкова

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