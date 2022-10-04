Нобелевскую премию по физике вручили за изучение квантовой запутанности

В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике. В этом году награда досталась Алену Аспе из Университета Париж-Сакле, Джону Клаузеру из исследовательской компании J. F. Clauser & Associates и Антону Цайлингеру из Венского университета.

Как сообщили в Нобелевском комитете, премии исследователи удостоились за работу по изучению квантовой запутанности, нарушений неравенств Белла и «новаторство в квантовой информатике».

Благодаря экспериментам лауреатов, был открыт путь для новых технологий, основанных на квантовой механике. Знания в этой области очень актуальны сегодня для развития супербыстрых квантовых компьютеров.

Накануне стартовала «нобелевская неделя». Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2022 году стал шведский биолог Сванте Паабо. Награды удостоилась его работа за исследование эволюции человека. 5 октября станут известны лауреаты в области химии, 6 октября – литературы. Премию мира присудят 7 октября, а 10 октября назовут обладателя награды в области экономических наук.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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