Нобелевскую премию по экономике получил экс-глава ФРС США

Нобелевский комитет назвал лауреатов премии в области экономики. В этом году награда досталась бывшему главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке и американским исследователям Дугласу Даймонду и Филипу Дыбвигу.

Королевская академия наук в Стокгольме отметила работы, которые касаются банков и финансовых кризисов. «Лауреаты этого года <…> значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов. Важный вывод их исследования заключается в том, почему жизненно важно избегать краха банков», – говорится в релизе.

Бернанке возглавлял ФРС США с 2006 по 2014 год. В своей работе, посвященной Великой депрессии 1930-х годов, исследователь сумел показать, что кризис стал таким глубоким и затяжным прежде всего из-за обрушения банковской системы.

Даймонд и Дыбвиг известны как соавторы теоретических моделей, которые объясняют, почему существуют банки, как их роль в обществе делает их уязвимыми для слухов о предстоящем обрушении и как можно уменьшить эту уязвимость.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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