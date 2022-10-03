Шведский биолог получил Нобелевскую премию по медицине

Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2022 году стал шведский биолог Сванте Паабо. Награды удостоилась его работа за исследование эволюции человека. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном нобелевским комитетом.

Сванте Паабо занимается изучением древних людей. В своем исследовании, он совершил открытия, связанные с геномами вымерших гоминидов и с эволюцией человека. Комитет отметил вклад ученого в развитие методов выделения и анализа древней ДНК.

Благодаря работе Паабо, выяснилось, что архаичные последовательности генов предков современного человека влияют на его физиологию. Например, гены неандертальцев, которые влияют на иммунный ответ на различные типы инфекций.

Сегодня стартовала «нобелевская неделя». 4 октября станут известны лауреаты в области физики, 5 октября – химии, 6 октября – литературы. Премию мира присудят 7 октября, а 10 октября назовут обладателя награды в области экономических наук.

Женева, Зоя Осколкова

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