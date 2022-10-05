Нобелевскую премию по химии вручили за разработку методики быстрого синтеза

Нобелевский комитет присудил премию по химии профессору Стенфордского университета Каролин Бертоцци, профессору Мортену Мелдалу из Копенгагенского университета и химику Барри Шарплессу из Института Скриппса в США.

Лауреаты создали новое направление в науке, названное клик-химией. Оно посвящено изучению химических реакций быстрого получения разнообразных веществ, в том числе биологически активных, путем соединения между собой относительно небольшого количества малых элементов.

При этом для Шарплесса эта премия стала уже второй – в 2001 году он получил «нобелевку» за исследования, которые применяются в фармацевтике.

«Нобелевская неделя» стартовала 3 октября, когда лауреатом премии по физиологии и медицине стал шведский биолог Сванте Паабо. Награду в области физики присудили Алену Аспе, Джону Клаузеру и Антону Цайлингеру. Завтра станет известно имя лауреата по литературе. Премию мира присудят 7 октября, а 10 октября назовут обладателя награды в области экономических наук.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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