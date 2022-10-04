Зеленскому могут дать Нобелевскую премию Мира

Президент Украины Владимир Зеленский может получить Нобелевской премии мира в 2022 году. Тем самым, организаторы премии могут осудить войну в Украине, – сообщает агентство Reuters.

Агентство, в частности, пишет: «Нобелевская премия мира в этом году может осудить войну на Украине, тем самым отметив противников президента России Владимира Путина, например, – волонтеров, помогавших мирным жителям или президента Украины Владимира Зеленского».

Сообщается, что украинский президент является одним из фаворитов на звание лауреатов. Следом за Зеленским идет лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, на третьем месте – «народ Украины». В списке соискателей есть и экологическая активистка Грета Тунберг.

Лауреат Нобелевской премии мира будет назван в ближайшую пятницу, 7 октября. Вручение наград запланировано на 10 декабря и пройдет в Стокгольме. Отметим, что на текущей неделе Нобелевскую премию-2022 по физиологии и медицине присудили за исследование человекоподобных приматов.

Осло, Иван Бабурин

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