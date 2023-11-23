Сьюзан Сарандон осталась без работы из-за осуждения Израиля

Лауреат премии «Оскар» актриса Сьюзан Сарандон и ее коллега Мелисса Баррера лишились контрактов с голливудскими агентствами из-за критики действий Израиля в секторе Газа. Актрис обвинили в антисемитизме, передает CBC.

Голливудские агентства начали отказываться от работы с представителями киноиндустрии, критиковавшими Израиль. Новая политика коснулась и пятикратной номинантки на «Оскар» Сьюзан Сарандон после ее участия в пропалестинских митингах в Нью-Йорке.

Агентство United Talent Agency объявило, что прекратило сотрудничество с Сарандон из-за «антисемитизма» актрисы. Поводом стало ее высказывание: «Сейчас многие люди боятся быть евреями и начинают ощущать, что значит быть мусульманином в этой стране, так часто подвергающейся насилию». Фразу посчитали осуждающей евреев.

Представитель актрисы напомнил, что другое высказывание Сарандон. «Произошла ужасная вещь: антисемитизм перепутали с выступлениями против Израиля. Я против антисемитизма. Я против исламофобии», – сказала актриса во время митинга.

Компания Spyglass Media Group отказалась от участия Мелиссы Баррера в продолжении хоррор-франшизы. Актриса сыграла в двух частях «Крика», но «Крик VII» будут снимать без нее. Актриса в своем блоге назвала действия израильских военных «геноцидом и этнической чисткой», и это посчитали выпадом против евреев.

«С Газой в настоящее время обращаются как с концентрационным лагерем», – написала Баррера.

Ранее директор офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке Крэйг Мохибер заявил, что в секторе Газа происходит геноцид палестинцев. Он подал в отставку из-за бессилия организации остановить уничтожение мирных жителей анклава.

Лос-Анджелес, Наталья Рязанова

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