Глава офиса по правам человека ООН уволился из-за бессилия прекратить геноцид в Газе

Директор офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке Крэйг Мохибер подал в отставку из-за бессилия организации остановить «геноцид» в секторе Газа.

Мохибер назвал происходящее в секторе Газа «хрестоматийным примером геноцида». Он подчеркнул, что Запад не только не осуждает уничтожение мирных граждан, но поддерживает Израиль оружием, разведданными и деньгами.

«У нас на глазах разворачивается геноцид, а организация, которой мы служим, оказывается бессильна остановить его. Власти США, Великобритании и большинства стран Европы стали полными соучастниками ужасного нападения. Не только отказываются соблюдать свои обязательства в рамках Женевских конвенций, но вооружают для этого нападения», – написал чиновник в письме Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку.

Мохибер заявил, что ключевые структуры ООН перестали быть проводником глобальных настроений и давно «сдались под силой США», передает ТАСС.

США дважды блокировали принятие резолюции с призывом прекратить боевые действия в секторе Газа и обеспечить жителей медицинской помощь, пищей и водой. 27 октября Генассамблея ООН все же приняла резолюцию, разработанную 22 арабскими государствами, по ситуации в секторе Газа.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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